أبو مرزوق: روسيا ترحب باستضافة مؤتمر أمناء الفصائل الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، اليوم الأحد: إن روسيا رحبت باستضافة مؤتمر "الأمناء العامون" للفصائل الفلسطينية.

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "في زيارتنا لروسيا عبّرَ السيد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس بوتن للشرق الأوسط عن ترحيب موسكو باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، تدعيماً للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".

وعقد وفد من حركة حماس ظهر الجمعة الماضية، في موسكو، لقاءً مطولًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف.

ووضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية الأخيرة على صعيد العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، واستعرض الوفد الإجراءات التي قامت بها قيادة الحركة لتوحيد الموقف الفلسطيني، بالإضافة إلى وجهة نظر الحركة وأفكارها للمضي قدمًا في هذا المسار حتى تحقيق نجاح يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وبدوره رحب بوغدانوف بوفد الحركة، مشيرا إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت، وأكد الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تجاوز الانقسام الفلسطيني، وتأكيده أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.

واستعرض بوغدانوف خلال اللقاء الجهود التي تبذلها روسيا مع جميع الأطراف المعنية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، وجدد التأكيد على الرفض الروسي لـ (صفقة القرن)، واعتبر أنها لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة.