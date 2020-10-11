لأول مرة.. العاهل الأردني يعين سيدة في فريق العمل الملكي

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين الثاني، اليوم الأحد، قرارا نادرا من نوعه بتعيين سيدة بمنصب متقدم ضمن فريق العمل الملكي الخاص به.

وجاء في بين مقتضب للديوان الملكي، إن الإرادة الملكية السامية صدرت بتعيين السيدة، هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشارا للملك للسياسات، وبرتبة وزير، اعتبارا من التاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لما نقتله وكالة "بترا" الأردنية.

شغل رئيس الوزراء المكلف، بشر الخصاونة -الذي استلم منصبه الأسبوع الماضي بتكليف من الملك عبد الله- هذه الوظيفة قبل تعيين هيفاء.

وعملت هيفاء الخريشا في في إدارة السياسات إلى جانب الخصاونة، وهي من مواليد عام 1980، وحاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية والدبلوماسية من جامعة العلوم التطبيقية، والماجستير في سياسات الشرق الأوسط جامعة لندن.

وعملت كمحللة سياسات في دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي، وكذلك مديرة دائرة الشؤون الدولية في الديون، كما شغلت منصب نائب مدير الإدارة السياسية ومديرة إدارة الشؤون السياسية في مكتب الملك، بحسب وكالة "زاد الأردن".