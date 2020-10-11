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الصحة تتسلم 10 أجهزة طبية لصالح مرضى الجهاز التنفسي المصابين ب "كوفيد 19"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:14 - 11 أكتوبر 2020
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تقارير
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تسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة (10) أجهزة طبية لصالح مستشفى غزة الأوروبي من رابطة تجمع أطباء فلسطين في أمريكا (باما).

وأوضح مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج أن تلك الأجهزة نوعية وتساعد في علاج مرضى الجهاز التنفسي وخاصة مرضى "كوفيد 19".

وثمن د. الحاج الاستجابة السريعة لرابطة (باما) في توفير الأجهزة في ظل انتشار جائحة "كورونا"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه من خلال الأجهزة والمستهلكات الطبية والمنح الدراسية، منوها انه سيتم تدريب الأطباء على استخدام الأجهزة وتشغيلها عبر وسائل التدريب الإلكتروني.

من جهته، أضاف مدير دائرة الطب الحرج د. اياد أبو كرش ان" الهدف من الأجهزة مساعدة الجهاز التنفسي لمرضى كوفيد 19 ومدهم بالأكسجين وتسهيل دخول الأكسجين داخل الرئتين دون بذل مجهود في آلية التنفس، منوهاً انه قد يزيد الاحتياج لهذه الاجهزة في علاج الحالات المتوسطة والشديدة، وخاصة خلال فصل الشتاء.

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