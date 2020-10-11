دبابش: إضراب الأسير ماهر الأخرس أسقط أوراق التوت عن المنظمات الدولية والإنسانية

أكد زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في اللجنة أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس الذي يرقد في مستشفى كابلان الإسرائيلي خطير جدا ويدعو للخوف والقلق على حياته .

وقال دبابش أن 77 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام بدون مدعمات الذي يخوضه ابن سيلة الظهر بقضاء جنين الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس قد أسقطت كل أوراق التوت عن مدعي الحريات والديمقراطيات والإنسانية في العالم وعلى رأسهم المنظمات الدولية والإنسانية حيث يرقد الأسير الأخرس في المستشفى تحت الحراسات العدوانية الإسرائيلية مكبل اليدين والقدمين مهددا بالإصابة بفايروس كورونا .

وأضاف زكي دبابش "أبو خميس "منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة على أهمية الصوت الفلسطيني الموحد في دعم واسناد الأسير ماهر الأخرس مشددا على ضرورة الخروج من دائرة العمل التقليدي إلى فضاء الابداع في تسويق الرواية الفلسطينية إلى العالم وجعل قضية الأسير الأخرس وكل الأسرى قضية رأي عام دولي وإنساني .

وطالب دبابش المجتمع الدولي للعمل الفوري بارسال لجان تقصي حقائق للاطلاع على الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مبينا أن الأسرى سوف يبدؤون غدا الاثنين خطوات تصعيدية بالاضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة السياسات والجرائم العدوانية الإسرائيلية وانتزاع حقوقهم من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي .

واختتم زكي دبابش " أبو خميس" منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بأن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له ألأسير ماهر الأخرس وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .