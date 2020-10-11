الكشف عن القلعة السرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان".. ماذا يدور بالداخل؟!

سمحت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" لأول مرة لمراسل يديعوت أحرنوت يؤآف زيتون بزيارة القلعة السرية التابعة لها.

يقول يؤآف زيتون أنها مكان سري يقع تحت الأرض في "إسرائيل" وهي أشبه بالقلعة التي يصعب الوصول إليها.

ويضيف بأنها تحوي جميع أذرع جمع المعلومات الاستخباراتية في الجيش الإسرائيلي، وأنها تستخدم أكثر التقنيات تطورًا، إلى جانب وجود جيش من خبراء المجال الاستخباراتي بين أروقتها.

ويشير يؤآف زيتون أن المعلومات التي يتم التقاطها عن الأهداف في قطاع غزة عبر الأقمار الصناعية لوحدة ٩٩٠٠ تتدفق إلى تلك القلعة السرية تحت الأرض ليتم تحليلها.

ويصف زيتون المكان قائلًا: "تنزل عدة طوابق تحت الأرض عبر المصعد، لترى عالم آخر".