الصحة تضع آليات للتعامل مع حالات القسطرة القلبية في ظل كورونا

وضعت وزارة الصحة مؤخرا، آليات للتعامل مع حالات القسطرة القلبية الطارئة في ظل جائحة كورونا ووفق إمكانيات مستشفيات الوزارة افي قطاع غزة، حرصا على صحة و سلامة المرضى و تحديدا مرضى القسطرة القلبية.

بدوره، قال د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، أنه تم تصنيف الحالات التي تحتاج الى قسطرة القلبية طارئة بناء على عدة محددات صحية ، بينما الحالات المجدولة فسيتم التعامل معها وفق نماذح ترسل إلى قسم القسطرة القلبية في مجمع الشفاء الطبي وعرض الحالات على لجنة داخلية من رؤساء أقسام القلب وتفويجها لتُقدم الخدمة لها في المراكز التخصصية من عبر دائرة شراء الخدمة.

وشدد صباح، على أهمية وضع هذه الأليات بما يضمن تقديم الخدمة والقسطرة العاجلة للحلات المرضية الطارئة على مدار الساعة بما يساعد في تجنب المضاعفات وخفض معدل الوفيات وخاصة في ظل جائحة كورونا، لافتا الى أن ذلك ينسجم مع خطة الوزارة للتركيز على الخدمات الطبية للمرضى غير المصابين الى جانب خدمات المصابين بفيروس كورونا.

وأشار الى أن هذه الاليات توضح طريقة تحويل المريض الى المركز الحكومي الوحيد لقسطرة القلب فى مجمع الشفاء بعد تحديد مستشفى غزة الأوروبي لعلاج مصابي كوفيد19.

وأكد د.صباح على أن هناك تحدٍ كبير في توفير خدمة القسطرة القلبية الطارئة و المجدولة بواسطة الجهاز الحالي في مجمع الشفاء الطبي ،داعيا الى تكاتف الجهود المحلية والدولية من أجل دعم المجمع بجهاز آخر لضمان استمرارية الخدمة التى وصفها بالهامة و الضرورية جدا لحماية و انقاذ الكثير من المرضى.