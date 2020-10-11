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القيادي عدنان: الساعات القادمة خطيرة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:13 - 11 أكتوبر 2020
خضر عدنان خضر عدنان
تقارير
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان :" إن كل ساعة يتأخر فيها الاحتلال الإسرائيلي في الافراج عن الأسير ماهر الأخرس سيخسر أكثر.

وأضاف، أن الساعات القادمة خطيرة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد، مؤكداً أن الفعاليات والوقفات التضامنية مع الأسير الأخرس تؤكد أننا على قلب رجل واحد.

ولفت القيادي عدنان، إلى أن جلسة المحكمة العسكرية يوم غد الاثنين هي فرصة للاحتلال للنزول عن الشجرة.

ودعا الجهات الدولية، أن تعيد حساباتها وتتعامل بحيادية مع قضية الأسرى. فيما الهيئة الدولية للصليب الأحمر تمتثل لإرادة المحتل ولا يقوم بواجبه الحقيقي.

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