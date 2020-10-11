ميسي يستعد لفك العقدة مع الأرجنتين

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، لإنهاء عقدة دولية له مع راقصي التانجو.

وكان ميسي قاد الأرجنتين منذ أيام للفوز على الإكوادور بفضل تسجيل ركلة جزاء، خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي يبحث عن إنهاء عقدته أمام منتخب بوليفيا، عندما يواجهه، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

وسبق أن لعب ميسي مرتين ضد بوليفيا رفقة راقصي التانجو، لكنه لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف.

وأشارت إلى أن المباراة الأولى للبرغوث أمام بوليفيا تعود إلى 11 عامًا، عندما خسرت الأرجنتين بنتيجة 1-6، وكان دييجو أرماندو مارادونا من يقود راقصي التانجو فنيًا في ذلك الوقت.

أما المواجهة الثانية لميسي ضد بوليفيا فكانت في 2013، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاء هدف زملاء البرغوث الوحيد عن طريق إيفر بانيجا.