أمير قطر يبحث مع وفد أمريكي قضايا إقليمية ودولية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير القطري، لأعضاء الكونغرس جيم هايمز، وايريك سوالويل، وسيث مولتون، وباترك مورفي، في العاصمة الدوحة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة الرسمية موعد وصول وفد أعضاء الكونغرس إلى الدوحة أو مدة زيارتهم للبلاد.

والسبت، اجتمع الوفد ذاته مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي، وموضوعات ذات اهتمام مشترك.

وأطلقت الدوحة وواشنطن "الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي" الذي عقدت النسخة الأولى منه في يناير/ كانون الثاني 2018، بواشنطن؛ والثانية بالدوحة يناير/ كانون الثاني 2019، والثالثة في العاصمة الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتربط قطر والولايات المتحدة علاقات اقتصادية واسعة النطاق، كأكبر مستثمر أجنبي في قطر، وأكبر مصدر، وأقامت الولايات المتحدة علاقات تجارية قوية مع قطر، مع أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في البلاد.