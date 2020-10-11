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التغيير والإصلاح تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الاسير الاخرس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:46 - 11 أكتوبر 2020
كتلة التغيير والإصلاح كتلة التغيير والإصلاح
تقارير
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حملت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه في ظل تدهور وخطورة حالته الصحية.

وأكدت الكتلة في بيان لها اليوم الأحد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أن تتعرض حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال للخطر في ظل استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.

وشددت على أن تعّمد الاحتلال بتجاهل معاناة الأسير الأخرس الذي يخوض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم 77 على التوالي يعد جريمةً مركبةً، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والإنساني.

ودعت الكتلة كل المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسير الأخرس وكل الأسرى في سجون الاحتلال من بطش وإجراءات تعسفية.

وطالبت بضرورة تفعيل قضية الأسرى على الصعيد الدولي كقضية إنسانية تكشف بشاعة الاحتلال وعدم احترامه لقواعد القانون الدولي وقواعد العدالة الدولية.

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