الصحة: خدمات التطبيب عن بعد بالشراكة مع الاونروا تلقت 251 الف اتصال

قالت وزارة الصحة إن خدمات التطبيب عن بعد التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وكالة " أونروا" تلقت أكثر من 251 ألف اتصال خلال جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظات قطاع غزة.

وذكر تقرير صادر عن مكتب الوكيل المساعد لوزارة الصحة مدحت محيسن أن الاتصالات الواردة تنوعت بين الاستشارة الطبية والنفسية وطلب صرف الأدوية وتلقي الاستفسارات والشكاوى.

ووفق التقرير، سجلت محافظة غزة العدد الأكبر من المكالمات الواردة، والتي بلغت نحو 65 ألف اتصال هاتفي، تلتها محافظة شمال القطاع بأكثر من 31 ألف اتصال، والمحافظة الوسطى بإجمالي اتصالات بلغ نحو 31 ألف اتصال، تلتها محافظة خان يونس بنحو 28 ألف اتصال، ومحافظة رفح بنحو 26 ألف اتصال.

وخدمات التطبيب عن بعد تأتي ضمن مجموعة برامج وإجراءات أطلقتها وزارة الصحة بغزة، بهدف تقليل الازدحام داخل المرافق الصحية ضمن جهودها الرامية لتثبيط انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في قطاع غزة.