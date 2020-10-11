فتح: إضراب الأسير الأخرس ضربة لمشاريع التطبيع المشبوهة

صرح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة إياد نصر، أن الأسير المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، ماهر الأخرس، يمثل واجهة أنبل قضية نضالية فلسطينية، المتمثلة بالنضال داخل الأسر لإسقاط قوانين الاحتلال التعسفية في احتجاز الاسرى.

وحذر نصر في تصريح صحفي، من تفاقم الوضع الصحي للأسير الأخرس، والذي من شأنه أن يشكل خطرا على حياته، وان استمرار احتجازه الاداري، ما هو إلا أسلوب قذر من الاحتلال للتنغيص على ابناء شعبنا الفلسطيني.

إضراب الاسير الاخرس يمثل ضربة لكل مشاريع التطبيع المشبوهة ويعد أكبر رد على مدعيي السلام الزائف مع الاحتلال.

حركة فتح وكل الفصائل الوطنية والاسلامية تتواصل مع هيئة الاسرى والمحررين لدعم الاسير الاخرس وتشكيل حالة ضغط على الاحتلال لوضع حد لإعتقاله.