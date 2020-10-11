إصابات واعتقالات خلال مواجهات بين شبان والاحتلال في الضفة

أصيب مواطنون بالرصاص الحي والمطاطي، وبحالات اختناق، الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الأمعري قرب رام الله ، وأخرى غرب مدينة طولكرم.

وفي رام الله، اقتحم جيش الاحتلال، مخيم الأمعري، وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عشرة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص المطاطي، خلال الاقتحام، وتم نقلهم لمجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من عائلة واحدة، بعد مداهمة منزلهم في المخيم.

وتقتحم قوات الاحتلال المدن في الضفة الغربية، بين الفينة الأخرى، بهدف اعتقال ناشطين فلسطينيين.

وفي طولكرم، أفاد شهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مسيرة انطلقت من جامعة "خضوري"، احتجاجا على استشهاد الطالب سمير حميدي، الأسبوع الماضي.

وأُصيب عدد من المشاركين بالمسيرة، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

واستشهد حميدي الاثنين الماضي، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه، على حاجز عنّاب شرق طولكرم.