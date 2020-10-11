إصابة رئيس ​منظمة الطاقة الذرية ومساعد الرئيس الإيراني بكورونا

أعلنت ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​، الأحد، إصابة رئيسها ​علي أكبر صالحي​ بفيروس كورونا​.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، بأن المنظمة قالت في بيان، إن "اختبار الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الذي أجراه صالحي، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ايجابي، ومنذ ذلك اليوم وهو في حجر صحي في منزله". وأوضحت الوكالة، أن حالة صالحي (71 عاما) الصحية جيدة ويتابع عمله من البيت. ومساء السبت، أعلن مساعد الرئيس الإيراني، رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، عن إصابته بفيروس كورونا. وحتى ظهر الأحد، سجلت إيران 496 ألفًا و253 إصابة بالفيروس، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط. وبلغ إجمالي الوفيات بالبلاد 28 ألفًا و293، والمتعافين 403 آلاف و950، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

كما اعلن مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، مساء السبت، عن إصابته بفيروس كورونا. وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال نوبخت: "بعد ظهور بعض الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة اختبار كورونا إيجابية". وأوضح أن حالته الصحية جيدة لكنه تحت المراقبة الطبية. وحتى صباح الأحد، سجلت إيران 496 ألفًا و253 إصابة بالفيروس، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط. فيما بلغ إجمالي الوفيات بالبلاد 28 ألفًا و293 حالة، والمتعافين 403 آلاف و950، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.