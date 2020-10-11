الصحة: 3 وفيات و351 إصابة جديدة في فلسطين بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن تسجيل 3 حالات وفاة، و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء فلسطين.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في تقريرها اليومي حول وباء كورونا، أن الوفيات الثلاثة هي لمواطنة 83 عاماً من بيت سيرا بمحافظة رام الله والبيرة كانت تعاني من ارتفاع بضغط الدم ومرض السكري، ومواطنة 77 عاماً من طولكرم كانت تعاني من التهاب وفشل رئوي، وطفلة 14 عاماً من حلحول بمحافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (71)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (1)، محافظة رام الله والبيرة (29)، جنين (43)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (3)، طولكرم (31)، قطاع غزة (87)، ضواحي القدس (5).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. وأشارت إلى أنه تم تسجيل 655 حالة في المحافظات الشمالية (66 الخليل، 57 جنين، 22 طولكرم، 21 قلقيلية، 5 سلفيت، 370 ضواحي القدس، 79 نابلس، 29 بيت لحم، 6 طوباس).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.