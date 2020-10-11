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الاحتلال يماطل ويؤجل جلسة للبت في قضية الأسير الأخرس حتى يوم غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:04 - 11 أكتوبر 2020
وقفة في منزل الاخرس وقفة في منزل الاخرس
تقارير
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أجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجلسة التي كانت مقرر اليوم الاحد للبت بقضية الشيخ ماهر الأخرس "أبو إسلام" والمضرب عن الطعام منذ 77 يوما. وبحسب مصادر مقربة فإن المحكمة ستعقد يوم غدا الاثنين.

وتوقعت المحامية أحلام حداد والتي تقوم بمتابعة قضيته، صباح اليوم عقد جلسة للمحكمة العليا للبت بقضيته في ظل تردي حالته الصحية وتدخل جهات لحل قضيته.

وتخشى عائلة الأسير الأخرس على حياته في ظل المماطلة "الإسرائيلية" بتأجيل موعد الجلسة وخاصة في ظل التردي الكبير على وضعه الصحي.

وتتواصل دعوات التضامن مع الأسير الأخرس في ظل استمرار الاعتصام السلمي الذي يقوم عدد من الأسرى المحررين في مقر لجنة الصليب الأحمر في مدينة جنين، وبدء مجموعة من الأسرى اعتصامهم بمقر مدينة طولكرم اليوم الأحد، وذلك لتسليط الضوء على معاناة الأسير الأخرس في الإضراب وعدم تحمل الصليب لمسؤولياته في متابعة قضيته ووقف احتجازه الإداري.

ويوم أمس تصدر وسم #انقذو_ماهر_الاخرس مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى فلسطين، بعد حملة أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصره للأسير الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وتلقى قضية إضراب الشيخ ماهر الأخرس دعما عالميا، وتحركات محلية للتوصل لاتفاق ينهي فيه إضرابه بالاستجابة لمطالبه المشروعة.

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