اقتحامات المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال

اقتحمت جماعات من المستوطنين اليوم الأحد 11/10/2020، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 21 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته.

وذكرت أن 11 عنصرًا من ضباط شرطة ومخابرات الاحتلال اقتحموا مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.

ولليوم الـ 24 على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق مدينة القدس بشكل كامل والتضييق على سكانها، بحجة وباء "كورونا"، بالإضافة إلى منع المقدسيين من الوصول للأقصى والصلاة فيه، وخاصة القاطنين خارج البلدة القديمة.