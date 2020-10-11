إصابات بالاختناق وإخلاء جامعة في مواجهات مع قوات الاحتلال بطولكرم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأحد، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب مصانع "جيشوري" الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب طولكرم بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مجموعة من طلبة جامعة خضوري، الذين خرجوا بمسيرة استنكار على استشهاد زميلهم سمير أحمد عبد الجليل حميدي من بلدة بيت ليد، الاثنين الماضي، على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة.

كما أغلقت تلك القوات الشارع الغربي للمدينة بالقرب من جامعة خضوري، واعترضت المركبات، ومنعتها من المرور، ما تسبب في حدوث أزمة مرورية في محيط الجامعة، ما اضطر إدارتها إلى إخلاء الطلبة، حفاظا على سلامتهم.