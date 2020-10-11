بيطرة شمال غزة تضبط مواطناً يطبخ مخلفات الدواجن ويخلطها بالحبوب

أعلنت مديرية بيطرة شمال غزة في وزارة الزراعة، اليوم الأحد 11/10/2020، عن متابعة شكوى احد المواطنين حول عملية غش وتلاعب في بيع اعلاف الدواجن، بالتعاون مع مباحث التموين.

وووفقاً للمديرية، فخلال الجولة الميدانية تم رصد أحد المواطنين في منطقة غرب بيت لاهيا، بصناعه أعلاف للدجاج البياض من مخلفات الدواجن، حيث قام المواطن بطبخ المخلفات و خلطها بالحبوب، ووضعها في مكبس ،لجعلها حبيبات و بيعها للمواطنين.

وقد تم التحفظ على المعدات، و إتلاف المادة المصنعة، وتحويل صاحب المعمل الي المباحث العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه