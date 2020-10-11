لجنة الطوارئ: ذاهبون لعودة الحياة لطبيعتها وندرس فتح مساجد غزة

أكد رئيس لجنة الطوارئ العليا في مدينة غزة د.ماهر صبرة، أن اللجنة بصدد دراسة إعادة فتح المساجد بمدينة غزة، والذهاب لعودة الحياة لطبيعتها وفق دراسة وخطة منظمة.

وأوضح صبرة، في تصريحات صحفية لإذاعة صوت الأقصى، أنه منذ اكتشاف حالات مصابة بفايروس كورونا داخل قطاع غزة، بدأ عمل لجان الطوارئ في تنفيذ خططها التي تم اعدادها مسبقا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره.

وقال:"واجهنا تحديدات كبيرة خلال أزمة كورونا المستمرة، واتخاذ أي قرار سواء تخفيف أو تشديد بالإجراءات يتم وفق توازنات دقيقة وتقييم مستمر".

وأكد على أن القضاء على الفايروس غير متاح حالياً، ودول كثيرة حول العالم لاتزال تواجه الوباء، ونعمل على خفض سرعة انتشاره والسيطرة على آثاره في المجتمع.

وتابع:"يوجد متابعة وقياس لواقع الحالة الوبائية ويتم اتخاذ القرارات بناء على تقييم متواصل، واستطعنا أن ندير الأزمة حتى اللحظة بصورة جيدة وتحقيق الأهداف التي وضعناها مسبقاً، من خلال كسر حلقات الوباء.

وبين، أن إجراءات مواجهة الفايروس من عزل مناطق واغلاق وحظر تجوال ساهمت في الحد من انتشار الوباء بقطاع غزة، ويوجد سيطرة في منحنى الإصابة، وتخفيف الاجراءات مدروس وليس عشوائي.

وشدد صبرة على أن غزة تعيش ظروف صعبة للغاية واستثنائية ونقوم بالتخفيف بناء على تقييم مستمر يراعي الحالة المعيشية وتوفير متطلبات المواطنين وأيضا صحة وسلامة المجتمع، وتم إعادة افتتاح أغلب أسواق مدينة غزة وفق ضوابط وإجراءات صحية ووقائية.

وأضاف:"نحن على تواصل دائم مع كل مكونات المجتمع للتنسيق واتخاذ قرارات تلائم الواقع الصحي بالمناطق والظروف المعيشية للسكان، ويستلزم من الجميع الشعور بالمسؤولية وعدم الاستهتار بإجراءات السلامة.

ولفت إلى أن لجان الطوارئ تصدر تعليماتها وتوجيهاتها بشكل دوري ومستمر، وعلى المواطنين اتباع القرارات التي تكن مدروسة وتضمن سلامة المجتمع.

وأكد صبرة، أن التجمعات بين المواطنين ممنوعة وهي بؤر لانتشار الوباء مثل بيوت العزاء والأفراح وغيرها، ويتم دراسة اعادة فتح المساجد بمدينة غزة، وذاهبون لعودة الحياة لطبيعتها وفق دراسة وخطة منظمة.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولو زادت الاصابات قد نعود لإغلاق المناطق وتشديد الاجراءات، ولا بد أن يصبح الحفاظ على الصحة عادة وسلوك مجتمعي.