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القيادي عليان: توقيت إضراب الأسير الأخرس يصحح البوصلة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 11:09 - 11 أكتوبر 2020
جميل عليان قيادى بالجهاد الاسلامى (2).JPG جميل عليان قيادى بالجهاد الاسلامى (2).JPG
تقارير
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أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان اليوم الأحد 11/10/2020، أن توقيت إضراب الأسير ماهر الأخرس، جاء لتصحيح البوصلة في وجه المطبعين وأصحاب الاتفاقيات المشبوهة مع الاحتلال.

وحيا عليان، في حديث لإذاعة صوت القد، المجاهد الأسير ماهر الأخرس، ولزوجته الصامدة بجواره، والتحية لكل من تضامن مع الأسير ماهر.

وأكد القيادي عليان، أن الحركة تتابع مع جميع المؤسسات الدولية، حيث سلمت رسالة منذ الشهر الأول للصليب الأحمر حول اضراب الأسير الأخرس ضد اعتقاله الإداري.

وعن إضراب الأخرس، قال عليان:"ماهر مظلوم بقرار اعتقاله الإداري غير المبرر، وهو يستخدم كل الوسائل المتاحة له من خلال جوعه وإرادته وامعائه الخاوية، وهو يطلب الحرية وهو يلخص الإصرار الفلسطيني في وجه كل من يعتقد أن الإنسان الفلسطيني يمكن أن يتراجع أو ينكسر.

وأضاف، أن الأسير يرفض مطلقا أخذ المدعمات، ورفض محاولات الاحتلال التحايل على اضرابه بحلول مرحلية، لافتاً إلى أن الأسير رفض الاعتقال لمده أربعة شهور وهو يصر على الإفراج و الخروج إلى البيت مباشرة.

وشدد القيادي عليان، على أن الشعب الفلسطيني هو الداعم والحاضنة للأسير الأخرس، والوقت ليس للملاومة و تحميل المسؤوليات.

وعن توقعاته لمحكمة الاحتلال قال القيادي عليان:" نحن متفائلون بتلقي رد ايجابي حول اطلاق صراح الأسير  ماهر الأخرس.

وشدد على أن موقف فصائل المقاومة شكل بدءًا من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس والإجنحة العسكرية لفصائل المقاومة شكلت حالة ضغط علي الاحتلال.

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