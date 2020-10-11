توضيح من أبو حسنة حول توحيد الكابونة لكافة المواطنين

نفى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة اليوم الأحد 11/10/2020، أن تقليص المعونات التي تقدمها "الأونروا" معتبراً أن قرار توحيد الكابونة للمواطنين، سيزيد من التوزيع، وتراعي عشرات آلاف المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيلهم حتى اللحظة.

وأوضح أبو حسنة في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن توجه الأونروا لتوحيد الكابونة سيرفع أعداد المستفيدين وسيكون أكثر عدالة حسب رؤية الوكالة.

وأشار إلى أن التوجه بتوحيد الكابونة هو شكل من أشكال التضامن الاجتماعي لأن معظم سكان غزة يتجهون الى الفقر والجميع أصبح بحاجة، ومن الصعب التمييز بين الفقير أو الأشد فقراً، منوهاً إلى أن الآلاف من سكان غزة هاجروا ومنهم متوفيين وولم يتم التبليغ عنهم لازالوا يتلقون الكابونة ويستلمون المواد الغذائية.

وأكد أبو حسنة، أن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا لازالت مستمرة ونحتاج 200 مليون دولار حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين واستمرار البرامج التي نقدمها للاجئين الفلسطينيين.

وكشف عن وجود وجهود واتصالات من أعلى المستويات لتوفير الأموال اللازمة لعمل الأونروا والبرامج الداعمة للاجئين، وأزمة كورونا زادت من الأعباء المالية لوكالة الغوث خاصة مع قلة الدول المانحة والداعمة.

وعن سبب تأخير توزيع المواد الغذائية، عزا أبو حسنة، التأخير لجائحة كورونا، ومع السماح للعمل بالمناطق المصنفة خضراء تم افتتاح 21 مدرسة بالإضافة لـ12 مركز توزيع، تراعي إجراءات السلامة والصحة والتباعد ولبس الكمامات، ويتم تسليم المواد الغذائية بحرص شديد.

وأوضح أبو حسنة، أنه في المناطق الموبوءة والمصنفة حمراء يتم الاعتماد على الوحدات المتنقلة وتسليم المواد الغذائية للمواطنين، وفي حال تم الإعلان عن المناطق الخضراء سيتم افتتاح كل المراكز.

وشدد على أن الأونروا تعاني من أزمة مالية ولديها نفس الامكانيات المتاحة وعدم الفقراء قي ازدياد، ومن سيحرم من الكابونة بعد إقرار توحيدها هم المسافرين والمتوفين والقادرين مالياً من تجار وموظفين كبار.. الخ