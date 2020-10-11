المحامية حداد: جلسة لمحكمة الاحتلال للبت في قضية الأخرس وإضرابه مختلف

توقعت أحلام حداد محامية الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس اليوم الأحد 11/10/2020، أن تعقد محكمة الاحتلال جلسةً للنظر في مطالب الأسير الأخرس، مع خطورة وضعه.

وأوضحت في تصريح لإذاعة القدس: أن قضية الأخرس مختلفة حيث عالجت ملفات مضربين سابقين، لكن الأسير الأخرس يرفض تماماً تلقي المدعمات وقضيته تلقى دعم عالمي وتحركات داخلية لإنهاء الاعتقال الإداري.

وبينت، أن بالأمس حدث تطور مقلق جداً بعد اكتشاف إصابة داخل الغرفة التي يقطن فيها الأسير الأخرس مصاب لخص بفيروس الكورونا.

وذكرت حداد، أن الأسير الأخرس يعاني من تشنجات وصعوبة في الحركة والوضع غير مطمئن وفي أي لحظة قد تحين لحظة الصفر، مطالبةً بالإفراج الفوري عن الأسير الأخرس، وانهاء الاعتقال الإداري.

وشددت حداد، على أن الاعتقال الإداري غير منصف وغير عادل وغير قانوني، وقضية الأخرس عرت كل ممارسات الاحتلال، لا سيما الاعتقال الإداري.