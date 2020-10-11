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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكعبي: نراهن على الأسير الأخرس ولا يمكن المراهنة على "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 09:42 - 11 أكتوبر 2020
علام الكعبي الجبهة الشعبية علام الكعبي الجبهة الشعبية
تقارير
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أكد مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي اليوم الأحد 11/10/2020، أنه لا يمكن المراهنة على الاحتلال "الإسرائيلي"، لأن المراهنة على الأسير ماهر الاخرس ومن يقف لجانبه.

وشدد الكعبي في تصريح لإذاعة القدس على أن الأسير الأخرس يحاصر الاحتلال بإضرابه عن الطعام واستطاع أن يواجه سياسة الاحتلال الفاشية، لافتاً إلى أن قضاء الاحتلال غير نزيه وأداة من أدوات الاحتلال التي تمارس الاجرام والتنكيل بحق الفلسطينيين.

وحيا الكعبي، كل التحية لفصائل المقاومة التي اتخذت موقف بدعم قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام.

وبين الكعي أن المقاومة الفلسطينية استخدمت الكثير من الوسائل لإيصال رسالة للاحتلال حول خطورة المساس باي اسير الأمر الذي سيفجر مواجهة مع الاحتلال.

وبخصوص قضية الأسير وائل الجاغوب قال الكعبي:"نتظر جواب من مصلحة السجون حول الغاء عزل الأسير الجاغوب المضرب عن الطعام"، لافتاً إلى أن إدارة السجون اتخذت الكثير من الإجراءات التنكيلية بحق الأسير الجاغوب من أجل  ثنيه عن مواقفه المتقدمة.

واستطرد:"سنكون أمام خطوة متقدمة حول عقد حوارات بين الفصائل في حال رفض مصلحة السجون تقديم اجابات ايجابية حول انهاء عزل الأسير الجاغوب."

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