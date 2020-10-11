توقعات "إسرائيلية" بعودة التصعيد قريباً لقطاع غزة وإطلاق الصواريخ

توقعت مصادر أمنية "إسرائيلية" اليوم الأحد 11/10/2020، أن الصمت مع قطاع غزة لن يستمر طويلاً، وأن التصعيد سيكون سيد الموقف خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر أمني صهيوني لصحيفة "معاريف": أن الهدوء مع قطاع غزة لن يستمر طويلا، رغم مرور فترة العطلة في صمت شبه تام في قطاع غزة ، تشير التقديرات إلى أن هذا الصمت لن يستمر لفترة أطول.

فيما رجحت مصادر أمنية، أن يعود مجدداً استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة والتصعيد مجدداً".

وتوقع مصدر أمني أنه في حال استئناف إطلاق البالونات، قد يتجدد إطلاق الصواريخ من غزة.

كما تشهد الأوضاع تهديدات بسبب الحالة الصحية التي وصل لها الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم الـ77 على التوالي، حيث هددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن صبرها لن يطول .