مهجة القدس تحذر من خطورة وضع الأخرس وتتوقع استشهاده

حذرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد 11/10/2020، من وصول حالة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 21 على التوالي للخطر الشديد، متوقعاً استشهاده في حل تعنت الاحتلال تجاه مطالبه.

وقال الناطق باسم مهجة القدس محمد الشقاقي في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الوضع الصحي للأسير الأخرس في غاية الخطورة، حيث بات يُعاني من غيبوبة متقطعة بين الحين والآخر، ودوخة مستمرة أصبحت ملازمة له. "

وتابع: أن وضع الأسير ماهر الأخرس الصحي أقرب إلى الشهادة بعد أن تآكلت كافة مكونات بنيته الجسدية وعظامه، وفقد العديد من القدرات العادية المنظمة للحياة.

وأضاف الشثقاقي:"نتوقع استشهاد الأخرس في حال تعنت الاحتلال وامتنعت عن الاستجابة لمطالبه، ولم تفرج عنه في وقت عاجل".

وحول تداعيات تصريحات سرايا القدس التي نشرت أمس عبر فيديو، بين الشقاقي أن الوضع في سجون الاحتلال خطير للغاية، وطلب مسؤولو الشاباص تهدئة الأوضاع بعد الكلمة التي وجهها سرايا القدس بعد تخوفه من التصريحات.

وأضاف، أن العدو الصهيوني سيرضخ إلى مطالب الأسير ماهر الأخرس فهو يدرك تمامًا مصداقية سرايا القدس والمقاومة في تنفيذ وعدها إذا ما حدث له مكروه، ونتوقع أن تحدث سابقة مع الأسير الأخرس، حيث يصر على الإفراج الفوري عنه والعودة إلى أهله.