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مختصون يكشفون خطر تناول القهوة "على معدة فارغة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:51 - 10 أكتوبر 2020
قهوة قهوة
تقارير
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أشار مختصون من جامعة باث البريطانية، إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته الكثير من المخاطر للجسم.

وذكرت مجلة Focus.de ، أن مجموعة من المختصين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعا، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.

وتبين لهم، أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

بعد الاستيقاظ من النوم، تم إعطاء المشاركين قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساويا لوجبة إفطار عادية. في المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروبا حلوا.

ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرت سلبا على مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.

ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ.

يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.

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