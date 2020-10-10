شرطة الاحتلال تواصل قمع التظاهرات ضد نتنياهو

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، السبت، عدة تظاهرات في "إسرائيل"، تطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنّ الآلاف تظاهروا في مدينة تل أبيب، لكن الشرطة قمعت المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب اشتباكات.

وقالت الصحيفة إنّ "الشرطة أغلقت شوارع رئيسية في مدينة تل أبيب نتيجة التظاهرات".

وفي مدينة القدس، اعتقلت الشرطة 4 أشخاص حاولوا تنظيم تظاهرة في مدينة القدس.

كما اعتقلت الشرطة شخصين آخرين في مدينة حولون.

وشهدت مدينة نهاريا، تظاهرة ضد نتنياهو قمعتها الشرطة الإسرائيلية.

وردد المتظاهرون شعارات من بينها: "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن"، بحسب الصحيفة.

وتنظم التظاهرات منذ عدة شهور ضد نتنياهو، للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، بالإضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا".