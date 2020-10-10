صحيفة جزائرية تصدر ملخص خاص بعنوان الأسير الشيخ ماهر الأخرس

لكي لا يكونَ وحيداً في موقعة الحرية.

لعلّ أمعاءَه الخاوية تقتاتُ قليلاً من كلماتنا وهو يشقُّ بها طريقَه ويُعبِّدُ بها طريقَنا إلى الحرية التي تتبلور في تفاعلات مكابدات وقلوبِ كلِّ من يهمُّه الأمر، ليقفَ اليومَ مع الأسير المناضل ماهر الاخرس ، ويردِّدَ صدى أشواقِه وآلامِه، آلامُه وأشواقُه تدعوان جميعَ الكتاب وأصحاب الرأي والإعلاميين والأدباء والشعراء أن يرفعوا عالياً وأن يُترجموا تلك الأشواق والمكابدات بلغة العالم لتكون سفيرتَه إلى ضميرِ البشرية.

- أفاد الأخ عزالدين خالد عن صدور ملحق خاص في صحيفة "الوسيط المغاربى" الجزائرية عن الأسير الحر "ماهر الأخرس" والذي يخوض معركة الكرامة والإضراب عن الطعام منذ تاريخ 27/07/2020 وحتى يومنا هذا ومازال مستمرا حتى هزيمة السجن والسجان والذي صدر بالتنسيق والتعاون بين صحيفة "الوسيط المغاربى" الجزائرية وسفارة دولة فلسطين بالجزائر وتحت إشراف الأسير المحرر خالد صالح (عزالدين) مسؤول ملف الأسرى فيها، وبمشاركة مميزة من "إذاعة صوت الاسرى" فى فلسطين ومؤسسات الاسرى والمختصين فى قضايا الأسرى , صدر الملحق صباح يوم السبت ويحتوي على ثمان صفحات كاملة ,تناول فيها العديد من الإخبار والتقارير الصادرة عن مؤسسات الاسرى وإذاعة صوت الاسرى ومواقع فلسطينية وعربية أخرى إضافة الى مقالات لاسرى محررين. ، ويأتي ذلك في إطار الجهد المتواصل لسفارة دولة فلسطين فى الجزائر الشقيقة لتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى فى السجون الصهيونية ،وذلك لإبراز عدالة قضية الأسرى وإبراز مدى معاناتهم وحجم تضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة آلة البطش الصهيونية الإجرامية، وفضح كافة الممارسات المرتكبة بحقهم والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتنتهك المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.

وفى هذا المقام تقدم "عزالدين" بالشكر الجزيل لصحيفة "الوسيط المغاربى" وكافة وسائل الإعلام الجزائرية المكتوبة والمسموعة والمرئية، التي تهتم بقضية المعتقلين الفلسطينيين وتوجهه بالتحية والتقدير خاصة الى الاخ مدير النشر في الوسيط المغاربى "بلقاسم فرحات" والأخت الكريمة "لامية خليل" المركبة والمصففة، وكافة الإخوة والأخوات فيها على هذا الجهد الوطني والإعلامي العظيم في دعم القضية الفلسطينية والأسرى والأسيرات من خلال النشر والمتابعة اليومية لإضراب الأسير "ماهر الأخرس ، بإصدار هذا العدد الخاص عنه. تشكل دعما وإسناداً معنوياً وأخلاقياً كبيراً له وللأسرى والاسيرات فى سجون الاحتلال .