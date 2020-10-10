ترامب يعلن عن امتلاك امريكا لقاحاً لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول لقاء له اليوم السبت، عقب إصابته بفيروس كورونا، أن الولايات المتحدة تمتلك عقاراً لمكافحة الفيروس وسيجري طرحه قريباً.

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها. وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام".

وقال ترامب أمام الحشد:" أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك عقارا لمكافحة كورونا وسيتم طرحه قريبا".

وكان ترامب قد كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.

يأتي إعلان ترمب عن هذا اللقاح، في وقت وجهت له انتقادات كبيرة حول تعامله مع أزمة كورونا وفشله، والذي يحاول الآن استغلال قدرته على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا.