باحث مناخ: حرائق سوريا "مفتعلة"

قال الباحث السوري في علم المناخ، رياض قره، اليوم السبت، إن حرائق سوريا مفتعلة وليست ناتجة عن عوامل طبيعية استنادا إلى ما ذكر إنها قراءة علمية".

وأضاف الباحث قره في مقالته، أنه من الصعب أن يحدث الحريق ليلاً بمسبب طبيعي، ولا بد من وجود يد فاعلة".

وأوضح أنه من المعروف أن أكثر الأوقات برودة في اليوم هي في ساعات الصباح الأولى بين الرابعة والخامسة فجرا لأن الأرض تسخن بتأثير حرارة الشمس وتبرد ليلا، وفق موقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن احتمال اندلاع الحرائق نهارا يكون أكبر بكثير من احتمالها ليلا، بسبب أن الضغط الجوي ليلا يكون مرتفعًا/ ويؤدي إلى هدوء في الرياح بشكل عام واستقرار الجو.

وتابع أنه "عند شروق الشمس تقل كثافة الهواء ويبدأ الضغط بالانخفاض وتشتد الرياح".

وتزداد شدة الرياح نهارًا وتخف ليلاً بتأثير تغير الضغط، وهو ما يعني أن الظروف المهيئة للحرائق بسبب العوامل الطبيعية يجب أن تكون نهارا وليس ليلا، وفق الباحث.

وذكر أن "احتمال اندلاعها ليلا يقارب الصفر عمليا، عكس النهار".

ولفت إلى أنه من بين كل 100 حريق هناك أربعة فقط تحدث بفعل العوامل الطبيعية ما يعني أن 96 في المئة من الحرائق تعود لأسباب بشرية، سواء أكانت متعمدة أم غير ذلك.

وأكد قره، أن الحرائق التي شهدتها دول أخرى لم تكن بنفس الحجم والطريقة التي شهدتها المحافظات السورية الثلاث.

وأشار إلى أن "انتشار الحرائق في لواء اسكندورنة مثلا يفترض أن يكون أوسع، وذلك حسب طبيعته ومناخه واحتوائه على مناطق أبعد داخل اليابسة"