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شبان يطلقون دفعة بالونات حارقة ومتفجرة تجاه المستوطنات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:31 - 10 أكتوبر 2020
بالونات حارقة ومتفجرة تجاه المستوطنات (24) بالونات حارقة ومتفجرة تجاه المستوطنات (24)
تقارير
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أطلق شبان فلسطينيون من قطاع غزة دفعة جديدة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة (غلاف غزة)، في ظل تدهور وضع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ماهر الأخرس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة لشروطه بوقف اعتقاله الاداري والافراج عنه.

ولليوم 76 يخوض الأسير الأخرس إضرابا مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي رفضاً لاعتقاله الإداري، ما أدى لتدهور وضعه الصحي بشكل خطير، في ظل صمت ورفض الاحتلال الافراج عنه، الامر الذي دفع فصائل المقاومة للتهديد الاحتلال في حال جرى أي مكروه للأسير الأخرس.

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