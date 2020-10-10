إغلاق مداخل التركمان في حي الشجاعية لمواجهة "كورونا"

أعلن مدير شرطة محافظة غزة ، العميد جمال الديب، مساء اليوم السبت، إغلاق كافة مداخل منطقة التركمان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الديب، أن الشرطة قررت إغلاق مداخل منطقة التركمان مع بقاء مدخلين فقط وهما "مسجد الإصلاح باتجاه المنطار ومحطة الشوا شارع المنصورة"، لضبط حركة المواطنين في المنطقة.

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنها اجرت 1661 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة نتج عنها تسجيل 58 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين التراكمي إلى 3897 إصابة منذ شهر مارس الماضي، بينما عدد الحالات النشطة 1570 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين اليوم بلغ 45 حالة تعافي من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 2303 حالة.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات فقد سجلت الصحة منذ شهر مارس حتى اليوم وفاة 24 شخصًا أصيب بفيروس كورونا جميعهم يعانون أمراض مزمنة.