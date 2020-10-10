القيادي الغرابلي يحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسير ماهر الاخرس

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، درويش الغرابلي، اليوم السبت، أن قضية الاسرى ليست لوحدهم إنما قضية الشعب الفلسطينية بأكمله، محذرًا من المساس بحياة الأسير ماهر الاخرس.

وأوضح الغرابلي أثناء مشاركته في فعالية لسرايا القدس في خانيونس تضامنًا مع الأسير الاخرس، أن انتصار الأسير الأخرس في معركته الخاوية ستكون انتصارًا للشعب الفلسطيني بأكمله على الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس والمعتدي على المواطنين الفلسطينين.

وفي حال استشهد الأسير، نبه القيادي أنه على العدو أن يتحمل تلك النتيجة، وأن الشعب الفلسطيني سينتفض في الضفة وغزة، إذا ما ألم بالأسير ماهر الاخرس أي أدى بجسده.

وبيّن أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا اتجاه الاسرى ومعانتهم في سجون الاحتلال، لاسيما خطر تسلل جائحة كورونا إليهم.

وشدّد الغرابلي، على أن حركته نعول على المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني في إطلاق سراح اسرانا وسراح الاسير الاخرس المضرب عن الطعام منذ 76 يومًا.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه: "إن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس يزداد سوءاً يوما بعد يوم في ظل استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 76 على التوالي.

وأوضح في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن الأسير الأخرس يعاني من أوضاع صعبة وقاسية، حيث يعاني من ضعف في حالة السمع وتأثر في الرؤية، عدا عن نقص في نسبة الاملاح، ولا يقدر على الحركة.

وأشار إلى أن هناك خوف حقيقي من توقف الاعضاء الحيوية للأسير ماهر الأخرس ما يؤدي إلى توقف حياته، وخشية من أن يقوم الاطباء في السجون بالتغذية القسرية له.

وأكد عبد ربه أن وضع الأسير الأخرس يتطلب من الجميع بذل المزيد الجهود من أجل ابقائه على قيد الحياة والافراج عنه بأقرب وقت.









