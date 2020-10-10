إغلاق مدرسة في بيت لحم ووفاة سيدة في جنين بسبب "كورونا"

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم السبت، إغلاق مدرسة اساسية مختلطة، وشعبتين لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

وفي محافظ جنين، أعلن المحافظة، مساعن وفاة سيدة (64 عاماً) متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن السيدة كانت تُعاني من فشل كلوي وأمراض القلب والسكري، لترتفع حصيلة الوفيات بالمحافظة إلى 11 منذ بدء الجائحة.

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بينها 5 في محافظة الخليل (مواطن 54 عاما من سعير، مواطنة 60 عاماً من دير سامت، مواطنة 70 عاما من يطا، مواطنة 82 عاماً من مدينة الخليل، مواطن 90 عاما من مخيم العروب)، ومواطنتان من محافظة طولكرم (78 عاماً و80 عاماً)، مواطنة من مدينة جنين 64 عاما، مواطنة من طولكرم 85 عاما، مواطنة من نابلس 60 عاما، مواطن من بيت سوريك 75 عاما.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (117 الخليل، 42 جنين، 20 طولكرم، طوباس 1، أريحا والأغوار 93)، و45 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (16)، محافظة نابلس (38)، محافظة بيت لحم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (32)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (12)، طولكرم (32)، قطاع غزة (58)، ضواحي القدس (6).