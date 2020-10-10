‏القيادي شهاب: المقاومة تقف داعمة للأسير الاخرس وستدافع عنه بكل قوة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، اليوم السبت، أن المقـاومة الفلسطينية تقف داعمة وخلف الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، محذرًا أنه في حال استشهد الأسير فإن الاحتلال سيدفع ثمن هذه الجريمة التي لن تمر دون رد.

وقال شهاب في تصريحات صحفية: إن "رسالة المقــاومة الفلسطينية واضحة بأنها لن تترك الأسرى وحيدين وستدافع عنهم بكل ما أتت من قوة".

وأضاف أن خيارات المقــاومة مفتوحة في الرد على جرائم الاحتلال ونتمنى أن يتعافى الأسير ماهر الأخرس وأن ينتصر ويعود لأهله سالما معافى.

وناشد شهاب، العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير الأخرس.

كما وأكد أن حركة الجهاد تابعت الوضع الصحي للأسير المضرب ماهر الأخرس خاصة بعد اكتشاف حالة كورونا بالغرفة التي تجاوره هذا الأمر قيد النقاش وقيد اتصال مع كل الجهات المعنية.

وأوضح أنهم ينتظرون بشارة في القريب العاجل بأن يتحرر الأسير ماهر الأخرس وأن يكون بين أهله وأبنائه.

وشدّد على أن سقف مطلب حركته كفصائل فلسطينية هو ما يطلبه الأسير المضرب ماهر الأخرس "الحرية بين أهله وأبنائه".

ولفت إلى أن السلطة لم يكن لديها أي موقفًا حتى اللحظة بخصوص الأسير المضرب ماهر الأخرس ولم تتحرك على الصعيد الدولي.

ودعا السلطة إلى التحرك ومخاطبة الجهات الدولية والعمل على مواجهة سياسة الاعتقال الاداري المسلط على الشعب الفلسطيني وقيادته.

وتساءل شهاب "ماذا تفعل السفارات الفلسطينية في الخارج اتجاه قضايا الأسرى وعلى رأسها قضية الأسير المضرب ماهر الأخرس؟، هل يعقل ألا تنظم القيادة الموحدة للمقـ ـاومة الشعبية أي فعالية مناصرة للأسير ماهر الأخرس؟".

وأكمل: "نقول لزوجة الأسير ماهر الأخرس .. نعدكم بأن نقوم بدورنا ولن نخذلكم ولن نخذل أسيرنا أبو إسلام".