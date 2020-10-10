مواجهات مع الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم شعفاط وكفر قدوم

اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلـي على حاجز مخيم شعفاط في ضواحي القدس المحتلة، وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز شعفاط ألقت قنابل الغاز تجاه المواطنين والمحلات التجارية والمنازل والمركبات مما أدى لتحطم زجاج عدد من السيارات وإصابة مواطنين بالاختناق.

ورد الشبان على قوات الاحتلال بإطلاق المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وقمعت قوات المسيرة المناهضة للاستيطان في كفر قدوم الأسبوعية، وسط قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قمعت أمس الجمعة المسيرة الأسبوعية، وأصيب على إثرها 4 مواطنين بالرصاص المعدني والمعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام.

وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.