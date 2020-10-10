بالصور: "سرايا القدس" تنظم وقفة تضامنًا مع الأسير ماهر الأخرس بخانيونس

نظّمت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، وقفة تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش، حذّر الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 76 يومًا.

ووجه البطش في مؤتمر صحفي، تهديدًا شديد اللهجة للاحتلال قائلًا: "إياك أن تخطئ في تقدير الحسابات وتقدير الموقف. لن نسمح لك ولن نقبل إلا بحرية ماهر الأخرس".

وأضاف: "إذا حصل مكروه لا سمح الله مع الأسير ماهر الأخرس فإن حركة الجهاد الاسلامي ستعاقب المحتل وسيدفع العدو ثمنًا باهظا للجريمة".

وتابع: "على كل الحريصين على بقاء الهدوء أو حالة التهدئة مع الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيدًا، لن يتركوا الأسرى يموتون خلف القضبان".

































