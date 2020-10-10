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مداه يبلغ 13000 كم

"اسرائيل" مرعوبة من صاروخ كوريا الشمالية الجديد!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:57 - 10 أكتوبر 2020
صاروخ كوريا صاروخ كوريا
تقارير
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كان غيابه لعدة شهور، مثمرًا بعد إعلان كوريا الشمالية عن صاروخها الجديد.
وقالت القناة: "يقدم العرض العسكري السنوي لكوريا الشمالية لمحة عن التطورات الجديدة لمهندسي الزعيم كيم، فهذه المرة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يقدر الخبراء في الغرب أن مداه يبلغ 13000 كم، يغطي معظم الولايات المتحدة".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت، في وقت سابق، إن بيونغ يانغ أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.
وقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، إن بلاده سوف تستمر في تقوية جيشها، وذلك خلال عرض عسكري، أقيم اليوم السبت.

وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية لا توجه لأي شخص، مؤكداً أنه سوف يستمر في بناء قدرة دفاعية ذاتية، وفق وكالة (رويترز).
وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم أنه سوف يحرك مسبقا أقوى قوة عسكرية إذا تعرضت للتهديد، متابعاً: "كوريا الشمالية عازمة على مواجهة أي تهديدات.

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