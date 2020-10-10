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جهود فلسطينية اردنية لتسيير رحلات اجلاء جديدة وتأمين سفر مزيد من الطلبة والمواطنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:49 - 10 أكتوبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هناك جهودا مشتركة مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جارٍ التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.

وأعلنت الخارجية وسفارة فلسطين لدى الأردن في بيان صحفي اليوم السبت، عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين إلى عدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:

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وأوضحت أنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية لغالبية هذه الرحلات.

 

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص في الوزارة يتواصل حاليا مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتيبات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفساراتهم.

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