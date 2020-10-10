كورونا حول العالم.. مليون و73 ألف وفاة ونحو 37 مليونا و186 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حتى صباح اليوم السبت، أن الفيروس أودى بحياة 1,073,648 شخصا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 37 مليونا و186 ألف إصابة مؤكدة، وحالات التعافي 27,929,254.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة نحو سبعة ملايين و895 ألف إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 218,685، وحالات الشفاء 5,065,384، وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مقتربة من 7 ملايين إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 107,450، وحالات الشفاء 5,988,822.

فيما حلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة نحو خمسة ملايين و57 ألف إصابة، وعدد الوفيات فيها 149,692 في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين إذ سجلت نحو مليون و285 إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22,454 حالة.

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي العشرة ملايين، تتصدّرها البرازيل التي تقترب من الوصول إلى 150 ألف وفاة، بينما تستعدّ أوروبا التي تواجه ارتفاعًا جديدًا بعدد الإصابات إلى فرض قيود جديدة كما في ألمانيا وبولندا.

وسجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، التي تعد الأكثر تضررا من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، عشرة ملايين و1833 مصابا، توفي منهم 366 ألفا و637، وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفا و563.

وسجلت أوروبا أكثر من 6,2 مليون إصابة ونحو 240 ألف وفاة، وهي زيادة 28% بالإصابات الجديدة يوميا، حيث تسجل ألمانيا 4 آلاف إصابة جديدة تقريبا كل يوم، وهو رقم غير مسبوق منذ نيسان/ أبريل، وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أنه في حال لم يستقر عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام العشرة المقبلة، فستخضع البلاد لقيود جديدة. واعتبارا من اليوم تم فرض على غالبية المتاجر والمطاعم والحانات الألمانية غلق أبوابها من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر على الأقل في برلين.