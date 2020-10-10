"دعم الصحفيين" تدين إغلاق شركة تويتر لحسابات شبكة المسيرة الإعلامية

دانت لجنة دعم الصحفيين في جنيف (JSC) بشدة اقدام شركة "تويتر" على اغلاق حسابات شبكة المسيرة الإعلامية يوم الاربعاء 7 تشرين الاول 2020 وحجبها عن موقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى حسابات شخصية للعديد من العاملين في القناة.

واعتبرت اللجنة في بيان صحفي ان مثل هذا الاجراء الغير مبرر قانونيا وحقوقيا هو انتهاك صارخ لحرية الرأي التعبير كما لحرية النشر، وانحياز علني ضد وسائل الاعلام واستنسابية غير مبررة في اجراءات غير واضحة الخلفيات.

وطالبت اللجنة شركة تويتر بالتراجع فورا عن قرارها باغلاق الحسابات العائدة لشبكة المسيرة الاعلامية واعتماد مبادئ المساواة في العالم الرقمي (Online) عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رواده ومستخدميها، كما هو الحال في العالم الواقعي (Offline).

وقالت: ان الحجب الالكتروني يمنع عن المواطنين حق الوصول الى المعلومات من مصادرها ويحرم الاعلامي والصحفي من حقه في نقل الوقائع والاحداث منعا للتعتيم الذي تجرمه المواثيق الدولية التي تكفل للجميع حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات من مختلف المصادر الإعلامية.

وجددت اللجنة دعوتها الى المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المعنية بحماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمعنية بحماية حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة بحرمان اي مؤسسة اعلامية من حقها في البث والنشر مع التزامها اصول العمل الصحفي، ميثاق شرف الصحفيين، والاعلان العالمي لحقوق الانسان.