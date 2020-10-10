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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"دعم الصحفيين" تحذر من خطورة تهديدات أمنية تجاه مؤسستين إعلاميتين في العراق

  • فلسطين اليوم - جينيف
  • 17:36 - 10 أكتوبر 2020
تقارير
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حذرت لجنة دعم الصحفيين في جينيف (JSC) من خطورة المعلومات التي اشارت اليها جهات امنية عراقية رسمية عن نية بعض الجهات السياسية العراقية الاقدام على حرق مكاتب قناتي العهد والانوار الثانية لاسباب سياسية.

ودعت اللجنة في بيان صحفي الجهات الامنية العراقية للمبادرة فورا الى حماية المؤسستين الاعلاميتين المذكورتين.

وطالبت الاجهزة المعنية بضرورة المبادرة فورا الى اجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المخططين والمحرضين على مثل هذه الاعمال الاجرامية الموصوفة.

كما وتدعو اللجنة كافة الصحفيين الى اعلان تضامنهم الكامل والمطلق مع القناتين والعاملين فيهما.

 

 

 

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