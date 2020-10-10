الرابطة الإسلامية تستقبل طلبة الثانوية العامة أثناء عودتهم إلى مقاعد الدراسة

استقبلت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم طلبة الثانوية العامة أثناء عودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام ما يقارب شهر ونصف بسبب جائحة كورونا.

وجاء الاستقبال للطلاب والطالبات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مدراس قطاع غزة.

بدوره، هنأ الموجه العام للرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ سامي البسيوني الطلبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم لفترة بسبب جائحة كورونا، التي تسببت بإعاقة كافة مناحي الحياة في قطاعنا الحبيب.

وتمنى البسيوني للطلبة التوفيق والنجاح في الحياة الدراسية.

وثمّن جهود وزارة التربية والتعليم في تهيئة البيئة الصحية والمناسبة لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، مؤكداً أن الرابطة الإسلامية ستساند الطلبة في ظل تفشي وباء كورونا والحصار الخانق الذي يمر به قطاع غزة، وفق إمكانياتها.

وأعرب البسيوني عن أمله في أن يتم استكمال عودة باقي الطلبة لمقاعد الدراسة عما قريب، بموجب السيناريو الذي أعدته الوزارة.























