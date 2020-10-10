"الجميز".. صيدلية متكاملة لجسم الإنسان!

تشتهر فلسطين بزراعة شجرة الجميز التي تنتشر في كل أرجاء فلسطين، وتعتبر من الفواكه اللذيذة التي تنال إعجاب كل من يأكلها، ليس ذلك فحسب، بل تحتوي على فوائد صحية عديدة.

الجميز أو ما يسمى بالحماط هي فاكهة شرط أوسطية، تشتهر زراعتها في دول حوض البحر المتوسط، إلا أنها تعد من الفواكه النادرة، وتقتصر زراعتها في المنازل أو المزارع الخاصة، وذلك كونها فاكهة لا تحتمل التخزين، ويجب تناولها فور قطفها من الشجر، ولهذه الفاكهة فوائد عدة تحدثت عنها عدد من المواقع الطبية، جمعناها لكم في التالي:

فوائد فاكهة الجميز الصحية :