"الجميز".. صيدلية متكاملة لجسم الإنسان!

تشتهر فلسطين بزراعة شجرة الجميز التي تنتشر في كل أرجاء فلسطين، وتعتبر من الفواكه اللذيذة التي تنال إعجاب كل من يأكلها، ليس ذلك فحسب، بل تحتوي على فوائد صحية عديدة.
الجميز أو ما يسمى بالحماط هي فاكهة شرط أوسطية، تشتهر زراعتها في دول حوض البحر المتوسط، إلا أنها تعد من الفواكه النادرة، وتقتصر زراعتها في المنازل أو المزارع الخاصة، وذلك كونها فاكهة لا تحتمل التخزين، ويجب تناولها فور قطفها من الشجر، ولهذه الفاكهة فوائد عدة تحدثت عنها عدد من المواقع الطبية، جمعناها لكم في التالي:
فوائد فاكهة الجميز الصحية:
-
الجميز يحتوي على مضادات الجراثيم، وبالتالي فهو يطهر الجسم ويخلصه من السموم.
-
يعزز الجميز من صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على الألياف والماء وعدد من العناصر الغذائية.
- المضادات الحيوية في الجميز تعزز مناعة الجسم.
- الجميز غني بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض والأورام السرطانية.
- الألياف في الجميز تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.
- فاكهة الجميز قليلة السعرات الحرارية وهي تناسب مرضى السكري ومتبعي الحميات الغذائية وكذلك من يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
- يساهم في تعزيز صحة الجهاد العصبي المركزي، ويقي من اضطراباته تناول الجميز مفيد للبنان حيث ينظم الدورة الشهرية.
- الجميز يحمي الجهاد التنفسي من الاضطرابات ويحسن التنفس يساهم. الجميز في علاج أمراض الكلى وامراض الكبد الفيتامينات والمعادن في الجميز تساهم في علاج الأنيميا وفق الدم، ويمنح الجسم طاقة ونشاط.