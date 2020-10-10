عائلة الزعزوع تناشد السلطات المصرية الإفراج عن ابنها ياسر

ناشدت عائلة الزعزوع في مدينة دير البلح بمحافظة وسط قطاع غزة يوم السبت، السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الصياد ياسر البالغ من العمر (18 عامًا) والمحتجز في مصر منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

ونظمت العائلة وقفة احتجاجية أمام منزل العائلة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الصياد المختطف ياسر محمد الزعزوع.

وكانت عائلة المواطن محمد الزعزوع فقدت اثنين من أبنائها هما الشقيقان الصيادان حسن (26 عامًا) ومحمود (20 عامًا)، واللذان استشهدا برصاص الجيش المصري أثناء اصطيادهم في المنطقة البحرية الحدودية بين مصر وقطاع غزة، فيما اعتقلت السلطات المصرية الشقيق الثالث ياسر ونقلته إلى جهة مجهولة.









