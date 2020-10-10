زوجة الأسير الأخرس: حالة زوجي الصحية أصبحت "صعبة للغاية"

أكد زوجة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 76 يوماً على التوالي أن صحة زوجها آخذة بالتدهور الحاد، واصفة حالته الصحية بـ"الصعبة".

وأوضحت أن زوجها يشعر بآلام شديدة في الصدر والعينين والرأس والمعدة، ولا يستطيع إسناد نفسه.

واتهمت زوجة الأسير الأخرس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتقصير، وعدم المتابعة الحثيثة لقضية زوجها، مشيراً إلى ان اللجنة تصمت أمام أقسى جريمة تمارس بحق زوجها.

وأشارت إلى أن أولادها يعيشون أجواءً من القلق والتوتر، ويخشون سماع الهاتف، والرد عليه خوفاً من أن يكون المتصل يحمل خبراً سيئاً يتعلق بحياة والدهم.

ووجهت شكرها لكل من وقف معهم في الضفة وغزة، مناشدةً الحكومة والسلطة وسفراء فلسطين بالوقوف مع زوجها الأسير والضغط على الاحتلال للإفراج عنه.