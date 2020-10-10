الميناوي يوضح آلية العمل في المدارس بعد عودة طلبة الثانوية العامة للدراسة

أجرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم السبت جول تفقدية لعدد من المدارس التي استأنفت بها العملية الدراسية وكان الترتيب والاهتمام بالإجراءات الوقائية فوق ما كنا نتصوره.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم العالي معتصم الميناوي، أن الوزارة شكلت فرق ميدانية لزيارة كافة مدارس طلبة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة للاطلاع عليها قبيل عودة طلبة الثانوية إليها وكانت التقارير الصادرة تؤكد لأن جميع هذه المدارس على قدر من المسؤولية والاهتمام والترتيب بالإجراءات الوقائية والامور مطمئنة بحد كبير.

وقال الميناوي: "قبيل دخول الطلاب إلى ساحة المدرسة يتم فحصهم باستخدام جهاز طبي لفحص الحرارة مع توزيع الكمامات عليهم بحيث لا يبقى طالب غير ملتزم بإجراءات السلامة".

وأضاف: "عدد الطلبة داخل الصفوف محدود جداً، ولا يتجاوز ال 22 طالب".

وأشار إلى أن متوسط كل مدرسة من 300 إلى 400 طالب مقسمين إلى قسمين: الأول (سبت، اثنين، أربعاء) والثاني (أحد ، ثلاثاء ، خميس).

ولفت إلى ان أعداد الطلبة داخل الصفوف في متناول السيطرة عليها وتساهم بشكل كبير من الحد على انتشار الفيروس والاستمرار بالعملية التعليمية.