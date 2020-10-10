هيئة شؤون الأسرى: وضع الأسير الاخرس يزداد سوءًا ويحتاج لتدخل عاجل

قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه: "إن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس يزداد سوءاً يوما بعد يوم في ظل استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 76 على التوالي.

وأوضح في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن الأسير الأخرس يعاني من أوضاع صعبة وقاسية، حيث يعاني من ضعف في حالة السمع وتأثر في الرؤية، عدا عن نقص في نسبة الاملاح، ولا يقدر على الحركة.

وأشار إلى أن هناك خوف حقيقي من توقف الاعضاء الحيوية للأسير ماهر الأخرس ما يؤدي إلى توقف حياته، وخشية من أن يقوم الاطباء في السجون بالتغذية القسرية له.

وأكد عبد ربه أن وضع الأسير الأخرس يتطلب من الجميع بذل المزيد الجهود من أجل ابقائه على قيد الحياة والافراج عنه بأقرب وقت.

وأضاف عبد ربه: "الاحتلال يراوغ في الرد على طلب الافراج عن الاسير ماهر الاخرس من خلال تجميد الطلب وابقاءه محتجزاً في مستشفى كابلان الصهيوني.

وأشار إلى أن الأسير ماهر الأخرس متمسك في مطلبه وهو انهاء الاعتقال الاداري والافراج الفوري عنه.

ولفت إلى عدم وجود حوار مباشر مع إدارة مصلحة السجون لأن صلاحيات الافراج عنه بقرار من محكمة الاحتلال العليا أو من المخابرات الصهيونية.