وزير الأسرى السابق: يدعو لتحرك عاجل لانقاذ الأسير الأخرس قبل فوات الاوان

دعا وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لا سيما السلطة والصليب الأحمر بالتحرك العاجل لإنقاذ الأسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام لليوم 76 على التوالي قبل أن نسمع خبر استشهاده.

وقال قبها في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم السبت: "الأسير ماهر الأخرس يخوض المعركة لوحده وهناك جهات خذلت ماهر الأخرس ويجب عليها أن تتدخل سريعا بعيداً عن الصليب الأحمر وتقصيره بحق الأسرى بشكل عام".

وأضاف: "على الصليب الأحمر أن يستجيب لضغط المعتصمين بداخله في جنين والتحرك لدى المؤسسات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على الاحتلال.

وتساءل قبها، هل يعقل أن يمر اجتماع مجلس الوزراء قبل ثلاثة أيام دون الإشارة إلى إضراب الاسير ماهر الاخرس والذي يقاتل بأمعائه من أجل قضية الأسرى والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأشار إلى أن السلطة لديها أكثر من 100 ممثلية حول العالم ومندوب لدى الجامعة العربية ومن المؤسف أن لا يكون هناك تحرك للضغط على الاحتلال من أجل ماهر الأخرس.

وطالب قبها، كل القوى والفصائل الفلسطينية أن تتحرك بشكل سريع وتقوم بالضغط على الاحتلال كي يعلم الاحتلال أن ماهر الأخرس خلفه شعب ومقاومة لن يتركوه، لافتًا إلى أنه اذا استشهد الأخرس فكل من خذله هو شريك في قتله من خلال التخاذل وعدم نصرته.

وأوضح أن الاحتلال يحاول معاقبة الأسير ماهر الأخرس والذي لم يكن يتأخر عن نصرة الأسرى في كل الميادين، لذا يريد الاحتلال الانتقام منه، مبينًا أن كل ما يريده الأخرس التحرك بكل اتجاه شعبياً وفصائليا من أجل الضغط على الاحتلال والتأكيد على حقه وكافة الأسرى.